ГПУ заявила об обысках в "Энергоатоме", предприятие это опровергает

Они связаны с закупкой оборудования для АЭС по завышенным ценам.

ГПУ заявила об обысках в "Энергоатоме", предприятие это опровергает (обновлено)
Фото: Л.Кучер

Генеральная прокуратура Украина заявила об обысках на государственном предприятии "Энергоатом". Они связаны с закупкой оборудования для АЭС по завышенным ценам. Об этом сообщили на странице ГПУ в Facebook.

Также обыски прошли по местам работы и проживания чиновников госпредприятия, которые могут быть причастны к закупке оборудования и монтажа работ для некоторых АЭС по завышенным ценам.

"По версии следствия, в 2017-2018 годах отдельные коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 млн гривен, предварительно купив их у производителя по цене в четыре раза меньше. С целью искусственного завышения стоимости продукции было изготовлено псевдодоговора купле-продажи, бухгалтерскую и налоговую отчетность, использовано цепь предприятий "транзитеров", - объяснили в Генпрокуратуре.

Следствие устанавливает все детали преступления, применяются меры для возмещения убытка государству.

Позднее в "Энергоатоме" заявили, что ни в киевском офисе, ни в обособленных подразделениях обысков не было, передают "Українські новини".

Напомним, 27 ноября Кабинет министров уволил президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, который занимал эту должность с марта 2014 года.

До этого он также руководил "Энергоатомом" с февраля 2005 по октябрь 2006 года, а потом еще раз с июня 2008 по август 2012 года.

"Энергоатом" эксплуатирует Запорожскую, Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую АЭС.

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