ФСБ пыталась завербовать военнослужащего ООС

У военнослужащего были родственники в РФ, из-за чего ему угрожали.

ФСБ пыталась завербовать военнослужащего ООС
Фото: slovoidilo.ua

СБУ разоблачила факт вербовки украинского военнослужащего ООС спецслужбами РФ. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Военнослужащий одного из подразделений, дислоцированных в районе проведения операции Объединенных сил, периодически посещал своих близких родственников на территории РФ. После очередного пересечения государственной границы мужчина попал в поле зрения спецслужб РФ", - указано в сообщении.

Представители ФСБ заставили украинца предоставить письменное согласие на негласное сотрудничество, использовав при этом психологическое давление и угрозы в адрес родных задержанного.

"По замыслу "кураторов" мужчина должен был собирать и передавать сведения о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений. Представителей ФСБ прежде всего интересовала информация о радиолокационных станциях, в частности ее возможности по выявлению воздушных целей и отслеживания полетов военной авиации ВС РФ", - подчеркнули в СБУ.

Поскольку угрозы в адрес родных украинца становились все жестче, мужчина обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах вербовки и полученное поручение. Суд учел то, что гражданин Украины не выполнил задачи иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними, и освободил его от уголовной ответственности по ч.2 ст. 111 УК Украины (переход на сторону врага в военное время).

Напомним, ране стало известно, что ФСБ пытались завербовать жителей Луганской области. Двое жителей поселка Меловое в Луганской области планировали посетить родственников в Ростовской области. После пересечения госграницы их задержали пограничники ФСБ. Им тоже угрожали и шантажировали.

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