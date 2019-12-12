?Редакция ZAXID.NET заявила о попытках препятствования журналистской деятельности

Заявление о давлении на журналистов и попытки запугивания направили руководству Нацполиции, Генпрокуратуры и СБУ.

Редакция интернет-издания ZAXID.NET обратилась в полицию из-за попыток препятствования журналистской деятельности со стороны радикально настроенных представителей нескольких львовских общественных организаций.

Об этом сообщается на сайте издания.

Речь идет об активной деятельности во Львове нескольких десятков членов различных общественных группировок в течение последнего года.

"Напомним, что в четверг, 12 декабря, эти люди штурмом ворвались на сессию Львовского городского совета требованиям удалить с сайта несколько публикаций. Ранее, в декабре 2018 преимущественно эти же люди пытались силой ворваться в редакцию", - говорится в сообщении.

В обращении к главе Национальной полиции Игорю Клименко, генпрокурору Руслану Рябошапке и главы СБУ Ивану Баканову редакция просит обеспечить возможность полноценной работы редакции и гарантировать безопасность журналистов.

"Такие действия расцениваем как прямую угрозу здоровью и жизни сотрудников редакции, а также как попытки препятствования журналистской деятельности. Просим вас обеспечить соблюдение законности, а также, при необходимости, охрану редакции и журналистов издания", - говорится в обращении, подписанном главным редактором издания Олегом Онысько.