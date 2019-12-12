При перевозке мебели в США в ней обнаружили китайских нелегалов

11 мигрантов прятались в комоде, холодильнике и сундуке.

При перевозке мебели в США в ней обнаружили китайских нелегалов
Фото: https://edition.cnn.com/

Внутри мебели, которая перевозилась из Мексики в США, обнаружили 11 китайских мигрантов. Они пряталась в комоде,сундуке и стиральной машине, а также других мебельных предметах, пишет CNN.

Пограничники нашли их во время обыска грузовика, который въезжал в Сан-Диего, штат Калифорния. Они были задержаны в рамках нарушения иммиграционного законодательства.

Водитель грузовика, 42-летней гражданин США, был арестован и доставлен в исправительный центр в Сан-Диего.

"Таможня и пограничная охрана не могут описать опасность контрабанды людей. Эти лица занимаются контрабандой в нечеловеческих условиях, которые могут иметь смертельные последствия", - заявили в службе охраны таможни и пограничного контроля.

Фото: edition.cnn.com

Напомним, 23 октября около Лондона обнаружили грузовик с 39 телами. Люди находились в рефрижераторе и, скорее всего, замерзли насмерть. Оказалось, что грузовик принадлежит ирландской компании Global Trailer Rentals Ltd (GTR). Сначала считали, что погибшие были гражданами Китая. Позже выяснилось, что они были гражданами Вьетнама.

Полиция арестовала 23-летнего водителя грузовика Мо Робинсона. Ему предъявлено 41 обвинение, включая 39 обвинений в непредумышленном убийстве, сговоре с целью торговли людьми и сговоре с целью содействия нелегальной миграции.

Позже полиция задержала еще двух подозреваемых: 38-летнего мужчину и женщину из города Уоррингтон. Их арестовали по подозрению в сговоре с целью нелегального ввоза и торговли людьми и непредумышленном убийстве 39 человек.

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