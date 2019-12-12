Румынские пограничники 3,5 часа держали Чубарова в аэропорту без паспорта

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что по его прилету в Бухарест, румынские пограничники изъяли у него паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали в трансферной зоне аэропорта. Об этом Чубаров сообщил на своей странице в фейсбуке.

"И это при том, что одной из целей моего и моих коллег визита в Румынию является запланированные на сегодня встречи с государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном РоSSийской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря", - отметил Чубаров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что оперативное вмешательство в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через 3,5 ожидания разрешить ситуацию и около 7.00 утра он уже был в отеле, чтобы в 9.30 начать выполнять программу визита.

Он также отметил, что случившееся будет причиной обращения посольства Украины в Румынии в соответствующие органы, с целью объяснить четкие причины этого задержания.

При этом Чубаров выразил убеждение, что данная ситуация связанна с тем, что с 2015 года он объявлен в розыск в РФ , а с 2016 года РоSSия объявила его в международный розыск.

"С момента временной оккупации Крыма РоSSийской Федерацией я и мои коллеги совершенно исключили из своих поездок страны Центральной Азии, а также Армению, Беларусь , Казахстан и Киргизию. На территориях этих стран роSSийские спецслужбы де-факто имеют право ареста преследуемых Россией лиц, независимо от их гражданства…Не ожидал, что ядовитые щупальца роSSийских спецслужб постараются достать меня в Румынии", - подчеркнул Чубаров.

Напомним, 6 декабря глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства".

Формой проведения этой акции будет шествие с материковой части Украины на на крымский полуостров. Акция будет называться "Мы идем к себе домой".