Конгресс США утвердил санкции против компаний, причастных к постройке газопроводов из РоSSии

Их работников могут лишить американских виз и даже заморозить имущество на территории США.

Палата представителей конгресса США утвердила закон об оборонном бюджете и добавила к нему положения о списке компаний, причастных к строительству роSSийского газопровода "Северный поток 2". За это решение проголосовало большинство, пишет "Европейская правда".

Решение палаты представителей утверждает правки к изначальному проекту оборонного бюджета, в том числе и в части санкций против компаний, участвовавших в прокладывании "Турецкого потока" и "Северного потока 2". Они будут действовать даже в том случае, если трубопроводным проектам изменят название или заменят их на другие.

Так, санкции накладываются на:

судна, которые занимались прокладыванием труб на глубине 100 футов ниже уровня моря;

иностранных лиц, которые осознанно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти судна для постройки проекта или обманным путем или сложными операциями принимали участие в предоставлении этих кораблей для строительства "Турецкого потока" и "Северного потока 2".

Это решение накладывает ограничения, в том числе, на выдачу американских виз, также возможна аннуляция действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, которые попали под санкции. Кроме этого, может быть заморожено имущество и активы таких лиц на территории США.

После вступления этого закона в силу госсекретарь и казначейство за 60 дней должны подать комитету конгресса отчет с перечнем организаций и лиц, на которые распространятся санкции. У компаний, причастных к постройке "Турецкого потока" и "Северного потока 2", будет 30 дней, чтобы прекратить деятельность, связанную с этими газопроводами.

"Несмотря на то, что санкционные решения касаются только кораблей, в "Нафтогазе" считают, что оно нанесет серьезный удар по трубопроводам, поскольку РоSSия сама не имеет соответствующей техники и вынуждена пользоваться услугами иностранных судовладельцев", - добавили в СМИ .

Напомним, в оборонный бюджет США на 2020 год заложили введение санкций против роSSийских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Предполагается наложение санкций против связанных с Россией трубопроводов ради "обеспечения энергетической безопасности Европы". Отмечается, что для "сдерживания РоSSии" могут увеличить расходы на европейскую оборонную инициативу на $734 млн.

Напомним, США критикуют сооружения "Северного потока-2", считая его угрозой для энергетической безопасности ЕС . Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний, причастных к его сооружению.

В Украине тоже рассматривают "Северный поток-2" как инструмент политического влияния Кремля. В то же время в Германии и РоSSии заверяют, что проект - исключительно экономический.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Церемония запуска газопровода "Турецкий поток", который РоSSия построила для ликвидации зависимости от украинской ГТС, намечена на 8 января 2020 года.