Комитет Сената перенес рассмотрение американских санкций против РоSSии

Речь идет о документе, который СМИ назвали "санкционным пакетом из ада".

Комитет Сената перенес рассмотрение американских санкций против РоSSии
Фото: 24 канал

Члены комитета по иностранным делам Сената Конгресса США в среду, 11 декабря, решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против РоSSии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на американские СМИ.

Речь идет о документе "Защита безопасности Америки от агрессии Кремля" (DASKA), который в прессе США стали называть "санкционным пакетом из ада".

"Изначально рассмотрение законопроекта было намечено на среду. Однако один из его авторов, сенатор-республиканец Линдси Грэм, был занят на заседании в другом комитете. Глава комитета по иностранным делам Джим Риш пояснил, что готов вернуться к рассмотрению DASKA на следующей неделе. Однако ряд помощников сенаторов заявили, что, возможно, голосование пройдет уже в следующем году, так как нет гарантий, что это действительно удастся сделать на следующей неделе: в скором времени Сенат приостановит работу на рождественские праздники, и на DASKA просто может не хватить времени", - говорится в сообщении.

Законопроект разработан Грэмом совместно с сенатором Кори Гарднером и при поддержке демократов Боба Менендеса, Бена Кардина. Он был представлен в комитете впервые 13 февраля 2019 года. Этот законопроект предусматривает введение дополнительных санкций против РоSSии.

Согласно законопроекту, президент США должен, среди прочего, публично призвать "руководство РоSSии вернуть Крым под контроль Украины, призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, совершающим насилие на востоке Украины", добиваться от Москвы прекращения поддержки сил, оккупировавших часть территорий Грузии и Молдавии, и "перестать позволять жестокому режиму Башара Асада совершать военные преступления".

Также президент США "должен осудить и противостоять" предполагаемому вмешательству роSSийской стороны в деятельность американских институтов.

Напомним, в сентябре США уже расширяли санкции против РФ. В частности, они ввели санкции против граждан РФ, кораблей и компании Maritime Assistance LLC, причастной к поставке авиатоплива роSSийским военным в Сирии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Украина, ДР Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали стали мировыми лидерами по заболеваемости корьюУкраина, ДР Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали стали мировыми лидерами по заболеваемости корью
Американские СМИ назвали встречи Джулиани в Киеве "сомнительными"Американские СМИ назвали встречи Джулиани в Киеве "сомнительными"
Блок рекламы


Похожие новости
Комитет Сената США проголосовал за санкции против ТурцииКомитет Сената США проголосовал за санкции против Турции
В РоSSии из первой серии "Слуги народа" вырезали фразу "Путин - Hublot"В РоSSии из первой серии "Слуги народа" вырезали фразу "Путин - Hublot"
Ребекка Хармс назвала расследование против Порошенко тотальным абсурдомРебекка Хармс назвала расследование против Порошенко тотальным абсурдом
Германия выступила против американских санкций относительно "Северного потока 2"Германия выступила против американских санкций относительно "Северного потока 2"
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
В РоSSии будут заочно судить Анатолия ГриценкоВ РоSSии будут заочно судить Анатолия Гриценко
В оборонный бюджет США заложили санкции против роSSийских "Северного потока-2" и "Турецкого потока"В оборонный бюджет США заложили санкции против роSSийских "Северного потока-2" и "Турецкого потока"
Зеленский назвал акции против "капитуляции" козырем в руках ПутинаЗеленский назвал акции против "капитуляции" козырем в руках Путина
Польша поддерживает продолжение санкций против РоSSииПольша поддерживает продолжение санкций против РоSSии
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом вывода войск РоSSии из КрымаГенассамблея ООН приняла резолюцию с призывом вывода войск РоSSии из Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости