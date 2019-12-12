Комитет Сената США проголосовал за санкции против Турции
Документ должен быть рассмотрен на общем заседании Сената.
Комитет по иностранным делам Сената США 11 декабря одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за ее военное вторжение в северную Сирию.
Об этом сообщил старший сенатор-демократ Комитета Боб Менендес.
Новые санкции должны продемонстрировать Анкаре, что "ее поведение по отношению к Сирии неприемлемо", а покупка роSSийских ЗРК С-400 "недопустима", говорится в твиттере политика.
За введение новых санкций проголосовали 18 членов Комитета по иностранным делам, против - 4, сообщает Голос Америки. Теперь документ должен быть рассмотрен на общем заседании Сената.
В начале июня 2019 года постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявил, что Турция должна сделать выбор между роSSийскими ЗРК С-400 и американскими истребителями F-35. В США опасаются, что одновременное использование роSSийского и американского оружия позволит Москве получить доступ к секретной информации о новых F-35.
Напомним, 14 октября США ввели санкции против Турции из-за Сирии. После приостановки военной операции "Источник мира" президент США отменил их.
9 октября турецкая армия начала операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). В ЕС и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства".
26 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о продолжении операции в Сирии до "достижения поставленных целей".