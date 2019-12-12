Сотрудница Нацбанка заявила об угрозах

Правоохранители открыли уголовное производство.

Сотрудница Нацбанка заявила об угрозах
Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ

Полиция Киева начала расследование по факту угроз сотруднице Национального банка Украины.

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

Сообщается, что в полицию обратилась сотрудница Нацбанка, которая сообщила об угрозах ее собственной жизни и здоровью, поступивших в СМС на ее номер телефона.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

"Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), ч. 1 ст. 195 (угроза уничтожения имущества) и ч. 1 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг)", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Ранее сообщалось, что протестующие под НБУ начали приходить домой к главе НБУ Якову Смолию и его первой заместительнице Катерине Рожковой. Организатором митингов возле НБУ является общественная организация "Стоп коррупции". Регулятор считает, что их участники получают деньги и действуют в интересах олигарха Игоря Коломойского.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Украина, ДР Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали стали мировыми лидерами по заболеваемости корьюУкраина, ДР Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали стали мировыми лидерами по заболеваемости корью
Американские СМИ назвали встречи Джулиани в Киеве "сомнительными"Американские СМИ назвали встречи Джулиани в Киеве "сомнительными"
Блок рекламы


Похожие новости
ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора" за подготовку терактаФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора" за подготовку теракта
РФ заявила, что выдала 120 тысяч паспортов жителям ОРДЛОРФ заявила, что выдала 120 тысяч паспортов жителям ОРДЛО
КНДР заявила о стратегическом испытании на полигоне, который обещала закрытьКНДР заявила о стратегическом испытании на полигоне, который обещала закрыть
Денисова заявила о пытках участника Автомайдана Якименко в роSSийской тюрьмеДенисова заявила о пытках участника Автомайдана Якименко в роSSийской тюрьме
Рожкова заявила, что протестующие снесли ей воротаРожкова заявила, что протестующие снесли ей ворота
Василевская-Смаглюк заявила, что ее слова о необходимости "приглушить" свободу слова вырваны из контекстаВасилевская-Смаглюк заявила, что ее слова о необходимости "приглушить" свободу слова вырваны из контекста
США заявила о желании талибов заключить мирное соглашениеСША заявила о желании талибов заключить мирное соглашение
ФСБ заявила, что не снимала унитазы с украинских кораблейФСБ заявила, что не снимала унитазы с украинских кораблей
ФСБ заявила о задержании украинского шпионаФСБ заявила о задержании украинского шпиона
Скороход заявила, что "Слуги" получают зарплаты по $5 тысяч в конвертахСкороход заявила, что "Слуги" получают зарплаты по $5 тысяч в конвертах
Последние новости
Подгружаем последние новости