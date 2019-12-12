Замгенсека ООН посетит Украину 12-13 декабря

Дикарло встретится с представителями Украинских властей, ведомств ООН и партнерских организаций.

Заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло 12-13 декабря посетит Украину.

Об этом сообщает Голос Америки.

В Киеве Дикарло проведет переговоры с представителями Украинских властей, сотрудниками ведомств ООН и партнерских организаций гражданского общества, в том числе групп, представляющих интересы вынужденно перемещенных лиц, молодежи и женщин.