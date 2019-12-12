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2019-12-12
Замгенсека ООН посетит Украину 12-13 декабря
Дикарло встретится с представителями Украинских властей, ведомств ООН и партнерских организаций.
Заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло 12-13 декабря посетит Украину.
Об этом сообщает Голос Америки.
В Киеве Дикарло проведет переговоры с представителями Украинских властей, сотрудниками ведомств ООН и партнерских организаций гражданского общества, в том числе групп, представляющих интересы вынужденно перемещенных лиц, молодежи и женщин.
Напомним, 4 декабря Украину посетил помощник госсекретаря США Филипп Рикер.