Замгенсека ООН посетит Украину 12-13 декабря

Дикарло встретится с представителями Украинских властей, ведомств ООН и партнерских организаций.

Замгенсека ООН посетит Украину 12-13 декабря

Заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло 12-13 декабря посетит Украину.

Об этом сообщает Голос Америки.

В Киеве Дикарло проведет переговоры с представителями Украинских властей, сотрудниками ведомств ООН и партнерских организаций гражданского общества, в том числе групп, представляющих интересы вынужденно перемещенных лиц, молодежи и женщин.

Напомним, 4 декабря Украину посетил помощник госсекретаря США Филипп Рикер.

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