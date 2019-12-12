Вместо Госаудитслужбы создан Офис финансового контроля

Кабмин выбрал новое название для ревизоров.

?Вместо Госаудитслужбы создан Офис финансового контроля
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров решил создать Офис финансового контроля вместо Государственной аудиторской службы.

Об этом сообщил в своих соцсетях присутствующий на заседаниях правительства нардеп Алексей Гончаренко.

"Создать Офис финансового контроля как инспекцию, являющуюся центральным органом исполнительной власти, реорганизовав Государственную аудиторскую службу путем преобразования", - сказано в решении.

Офис финансового контроля будет преемником имущества, прав и обязательств Госаудитслужбы.

Последний руководитель Госаудитслужбы Лидия Гаврилова обвиняется в коррупционном преступлении, ее уволили в сентябре 2019 года.

Напомним, что Госаудитслужба была создана в октябре 2015 года путем реорганизации Государственной финансовой инспекции, которая в свою очередь была создана вместо Главного контрольно-ревизионного управления.

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