Германия выступила против американских санкций относительно "Северного потока 2"

Спикер Минэкономики Германии призвала дождаться окончательных выводов и решений.

Германия выступила против американских санкций относительно "Северного потока 2"
Фото: pikabu.ru

Германия выступила против введения США новых санкций относительно роSSийского газопровода "Северный поток 2". С соответствующим заявлением выступила спикер Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон, передает "Укринформ".

"Наша принципиальная позиция к экстерриториальным санкциям известна: мы их отвергаем", - заявила она.

Спикер Минэкономики Германии призвала дождаться окончательных выводов и решений, потому что вердикт, по ее словам, еще не принят.

Барон отметила, что ФРН следит за ситуацией в США и дебатами, которые ведутся относительно санкций в парламенте.

Напомним, в оборонный бюджет США на 2020 год заложили введение санкций против роSSийских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Предполагается наложение санкций против связанных с Россией трубопроводов ради "обеспечения энергетической безопасности Европы". Отмечается, что для "сдерживания РоSSии" могут увеличить расходы на европейскую оборонную инициативу на $734 млн.

Напомним, США критикуют сооружения "Северного потока-2", считая его угрозой для энергетической безопасности ЕС. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний, причастных к его сооружению.

В Украине тоже рассматривают "Северный поток-2" как инструмент политического влияния Кремля. В то же время в Германии и РоSSии заверяют, что проект - исключительно экономический.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Во французских Альпах нашли базу роSSийских шпионовВо французских Альпах нашли базу роSSийских шпионов
Блок рекламы


Похожие новости
В оборонный бюджет США заложили санкции против роSSийских "Северного потока-2" и "Турецкого потока"В оборонный бюджет США заложили санкции против роSSийских "Северного потока-2" и "Турецкого потока"
Зеленский назвал акции против "капитуляции" козырем в руках ПутинаЗеленский назвал акции против "капитуляции" козырем в руках Путина
Польша поддерживает продолжение санкций против РоSSииПольша поддерживает продолжение санкций против РоSSии
Доля отказов в американских визах для украинцев выросла до 45%Доля отказов в американских визах для украинцев выросла до 45%
В Киеве на акции против интеграции Беларуси с РФ сожгли портреты Путина и ЛукашенкоВ Киеве на акции против интеграции Беларуси с РФ сожгли портреты Путина и Лукашенко
В Минске протестуют против интеграции с РоSSиейВ Минске протестуют против интеграции с РоSSией
РоSSия блокирует попытки ОБСЕ заявить об агрессии против Украины, - СШАРоSSия блокирует попытки ОБСЕ заявить об агрессии против Украины, - США
"Нафтогаз" готов отозвать новые иски против "Газпрома" если заключат долгосрочный контракт"Нафтогаз" готов отозвать новые иски против "Газпрома" если заключат долгосрочный контракт
Путин заявил, что запуск "Северного потока-2" не означает прекращения транзита газа через Украину
НАБУ открыло уголовное производство против "слуги народа" ХолодоваНАБУ открыло уголовное производство против "слуги народа" Холодова
Последние новости
Подгружаем последние новости