Германия выступила против американских санкций относительно "Северного потока 2"

Германия выступила против введения США новых санкций относительно роSSийского газопровода "Северный поток 2". С соответствующим заявлением выступила спикер Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон, передает "Укринформ".

"Наша принципиальная позиция к экстерриториальным санкциям известна: мы их отвергаем", - заявила она.

Спикер Минэкономики Германии призвала дождаться окончательных выводов и решений, потому что вердикт, по ее словам, еще не принят.

Барон отметила, что ФРН следит за ситуацией в США и дебатами, которые ведутся относительно санкций в парламенте.

Напомним, в оборонный бюджет США на 2020 год заложили введение санкций против роSSийских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Предполагается наложение санкций против связанных с Россией трубопроводов ради "обеспечения энергетической безопасности Европы". Отмечается, что для "сдерживания РоSSии" могут увеличить расходы на европейскую оборонную инициативу на $734 млн.

Напомним, США критикуют сооружения "Северного потока-2", считая его угрозой для энергетической безопасности ЕС . Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний, причастных к его сооружению.

В Украине тоже рассматривают "Северный поток-2" как инструмент политического влияния Кремля. В то же время в Германии и РоSSии заверяют, что проект - исключительно экономический.