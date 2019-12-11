Власти Франции из-за массовых протестов пошли на уступки в пенсионной реформе

Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет, но выплаты урежут.

Во Франции для получения полной пенсии гражданам придется работать до 64 лет, но минимальный возраст выхода на пенсию останется 62 года.

Тем, кто захочет прекратить трудовую деятельность в 62, тоже будут платить пенсии, но меньшие. Об этом заявил премьер-министр Эдуард Филипп, пишет VOA News.

В докладе 11 декабря он сообщил, что внедрение пенсионных изменений будет отсрочено, а новая пенсионная система распространится только на людей, родившихся после 1975 года. Согласно с первоначальным проектом, реформа должна была затронуть рожденных после 1963.

Правительство Франции заявило, что для тех, кто работал всю жизнь, будет установлена минимальная пенсия в размере 1000 евро в месяц. Власти надеются, что одобренные изменения могут ослабить социальное напряжение среди сотен тысяч митингующих, буквально парализовавших жизнь Парижа и других городов.

По состоянию на сегодня, в столице Франции из-за забастовок не работают все, кроме двух линий метро, протяжность пробок достигла 460 километров. Профсоюзы опасались, что пенсионная реформа приведет к уменьшению пенсий и одновременному увеличению количества лет, которые необходимо проработать до выхода на нее.

Напомним, 5 декабря во Франции началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Ее движущей силой стали в первую очередь транспортники, а также учителя, врачи, энергетики, авиадиспетчеры. Акции протеста проводили полицейские и сотрудники судов.