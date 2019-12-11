Власти Франции из-за массовых протестов пошли на уступки в пенсионной реформе

Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет, но выплаты урежут.

Власти Франции из-за массовых протестов пошли на уступки в пенсионной реформе
Фото: lefigero.fr

Во Франции для получения полной пенсии гражданам придется работать до 64 лет, но минимальный возраст выхода на пенсию останется 62 года.

Тем, кто захочет прекратить трудовую деятельность в 62, тоже будут платить пенсии, но меньшие. Об этом заявил премьер-министр Эдуард Филипп, пишет VOA News.

В докладе 11 декабря он сообщил, что внедрение пенсионных изменений будет отсрочено, а новая пенсионная система распространится только на людей, родившихся после 1975 года. Согласно с первоначальным проектом, реформа должна была затронуть рожденных после 1963.

Правительство Франции заявило, что для тех, кто работал всю жизнь, будет установлена минимальная пенсия в размере 1000 евро в месяц. Власти надеются, что одобренные изменения могут ослабить социальное напряжение среди сотен тысяч митингующих, буквально парализовавших жизнь Парижа и других городов.

По состоянию на сегодня, в столице Франции из-за забастовок не работают все, кроме двух линий метро, протяжность пробок достигла 460 километров. Профсоюзы опасались, что пенсионная реформа приведет к уменьшению пенсий и одновременному увеличению количества лет, которые необходимо проработать до выхода на нее.

Напомним, 5 декабря во Франции началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Ее движущей силой стали в первую очередь транспортники, а также учителя, врачи, энергетики, авиадиспетчеры. Акции протеста проводили полицейские и сотрудники судов.

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