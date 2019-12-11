Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня

"Они рассчитывают, что через несколько лет о Крыме все забудут".

?Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Елена Зеркаль
Фото: Макс Левин

Экс-заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что с Россией необходимо выходить на переговоры по деоккупации Крыма и не позволять ей снимать этот вопрос с повестки дня.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Прямой".

"Конечно, они (РоSSия, - ред.) не хотят это обсуждать. Они вообще не хотят, чтобы крымский вопрос где-то громко прозвучал. Даже на площадке ООН мы каждый год ставим две резолюции. Это резолюция по правам человека в Крыму, и она касается, прежде всего, крымских татар и украинцев. И вторая - это вопрос милитаризации Крыма. Эти два вопроса являются предметом рассмотрения Генеральной ассамблеи ООН ", - подчеркнула Зеркаль.

При этом она также отметила, что этих усилий недостаточно.

"Но этого мало, потому что этот вопрос не сдвигается с места. И если мы не будем говорить с разными лидерами о том, что Крым остается украинским... И надо выходить на переговоры с россиянами, несмотря на их нежелание. Нужно ставить этот вопрос, напоминать им. Так как они рассчитывают, что через несколько лет о Крыме все забудут, и он просто исчезнет. Нельзя давать им возможность снять вопрос Крыма с повестки дня", - подчеркнула экс-замглавы МИДа.

Напомним, РоSSия аннексировала Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РоSSии, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.

В октябре президент Владимир Зеленский признал отсутствие формулы деоккупации Крыма, но при этом сказал, что предложит обсудить тему Крыма в "нормандском формате".

9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", по итогам которой Зеленский сообщил, что вопрос Крыма подробно не обсуждался. Президент также заявил, что возвращение по формуле "всех на всех" будет проходить в отношении тех захваченных лиц, которые удерживаются на территории Украины и оккупированных территориях Донбасса. Следующий этап - арестованные в РоSSии и в Крыму.

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