В Херсоне разоблачили чиновников на содействии рейдерскому захвату многоквартирного дома

Из-за действий злоумышленников могли пострадать граждане, инвестировавшие в строительство жилья.

В Херсоне разоблачили чиновников на содействии рейдерскому захвату многоквартирного дома
Фото: censor.net.ua

СБУ разоблачила чиновников Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Херсонской области на содействии в рейдерском захвате недостроенного многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что чиновники незаконно осуществили описание и арест корпоративных прав коммерческой структуры. Общество сводило многоквартирный дом, который находился в процессе строительства для сдачи в эксплуатацию. Под искусственным предлогом чиновники занизили экспертную оценку объекта и передали на реализацию в госпредприятия "сетам".

Правоозранители задокументировали, что чиновники в интересах фирм приближенных к криминальным кругам региона организовали отчуждения недвижимости по стоимости примерно в 10% реальной стоимости недостроя. Из-за действий злоумышленников могли пострадать интересы граждан, инвестировавших в строительство жилья.

По материалам спецслужбы, соответствующие предприятия инициировали процесс возврата корпоративных прав законному владельцу.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства начальнику Олешковского районного отдела и старшему государственному исполнителю Корабельного районного отдела ГИС Херсонской области сообщено подозрение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Фигурантам грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0858 по противодействию рейдерству.

При внедрении этого законопроекта Госреестр и Госгеокадастр будут действовать в автоматическом режиме обмена информацией. Кроме того, законопроект обязывает оцифровать все имеющиеся в Госгеокадастре ведомости о ранее выданных государственных актах и зарегистрированных договорах аренды и носить эти ведомости в кадастр в максимально сжатые сроки.

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