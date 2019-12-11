Госкомтелерадио намерено создать площадку для коммуникаций СМИ и экологов

По мнению ведомства, тема экологии не занимает должное место в украинском медиа.

Госкомтелерадио намерено создать площадку для коммуникаций СМИ и экологов
Фото: mygazeta.com

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины сообщил о планах создать площадку для коммуникаций между журналистами и экологами, чтобы СМИ продвигали темы экологичной безопасности. Об этом сообщает пресс-центр комитета.

"Госкомтелерадио планирует создать площадку для коммуникаций, общения, журналистов различных видов медиа с учеными, представителями общественных объединений. Это необходимо не только для того, чтобы журналисты получили от экспертов знания об экологических проблемах, но и позволит создать пул журналистов, заинтересованных в продвижении темы экологической безопасности среди граждан", - сказано в сообщении.

В Госкомтелерадио отметили, что эта тема не занимает должное место в центральных Украинских СМИ. Несколько больше эта тема представлена в региональных медиа, где журналисты реагируют на загрязнение воды в местных реках, на подозрительные выбросы в воздух неизвестных веществ соседним предприятием и т.д.

Однако журналисты "никогда не связывают эти проблемы с общенациональной или региональной экологической политикой", - отметили в Госкомтелерадио.

Напомним, на Конференции ООН по климату Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш определил три четкие задачи по спасению планеты, главная цель которых – ограничение роста температуры на планете. К 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%. К 2050 году - достичь углеродного нейтралитета. К 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.

Ранее Европарламент принял резолюцию о "Чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды в Европе и на планете.

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