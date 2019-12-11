В студии не рассказали, будут ли получать за это роялти.

Студия "Квартал 95" объяснила, что права на трансляцию сериала "Слуга народа" роSSийскому телеканалу ТНТ продала шведская компания Eccho Rights, которая является дистрибьютором ряда их продуктов с 2012 года. Об этом представители "Квартала" сообщили агентству "Интерфакс-Украина".

"Eccho Rights обладает мировыми правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки "Квартал 95". Компания продает на разные территории разные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и т.д.", - отметили в студии.

По их словам, после премьеры первого сезона сериала "Слуга народа" Eccho Rights продала его формат американской компании FOX, а сам сериал - сервису Netflix.

"Кроме того, формат сериала или сам сериал были проданы более чем в 20 стран, среди которых Франция, Вьетнам, Филиппины, Греция, Сербия, Черногория, Болгария, Польша , Сербия, Индия, Корея, Греция, Казахстан, Литва, Эстония, Молдова, Монголия, Финляндия, Грузия и Беларусь . Проект посмотрели миллионы зрителей, как в Украине, так и за ее пределами", - подчеркнули в "Квартале".

Однако агентству не ответили, на каких условиях сериал при участии президента Украины в главной роли будет вестись на роSSийском телеканале, а также получит ли студия роялти от трансляций.

Напомним, с 11 декабря роSSийский телеканал ТНТ, входящий в "Газпром-медиа", начинает показ сериала "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.