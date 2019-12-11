"Квартал 95" объяснил продажу сериала "Слуга народа" роSSийскому ТНТ

В студии не рассказали, будут ли получать за это роялти.

"Квартал 95" объяснил продажу сериала "Слуга народа" роSSийскому ТНТ
Фото: instagram/zelenskiy_official

Студия "Квартал 95" объяснила, что права на трансляцию сериала "Слуга народа" роSSийскому телеканалу ТНТ продала шведская компания Eccho Rights, которая является дистрибьютором ряда их продуктов с 2012 года. Об этом представители "Квартала" сообщили агентству "Интерфакс-Украина".

"Eccho Rights обладает мировыми правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки "Квартал 95". Компания продает на разные территории разные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и т.д.", - отметили в студии.

По их словам, после премьеры первого сезона сериала "Слуга народа" Eccho Rights продала его формат американской компании FOX, а сам сериал - сервису Netflix.

"Кроме того, формат сериала или сам сериал были проданы более чем в 20 стран, среди которых Франция, Вьетнам, Филиппины, Греция, Сербия, Черногория, Болгария, Польша, Сербия, Индия, Корея, Греция, Казахстан, Литва, Эстония, Молдова, Монголия, Финляндия, Грузия и Беларусь. Проект посмотрели миллионы зрителей, как в Украине, так и за ее пределами", - подчеркнули в "Квартале".

Однако агентству не ответили, на каких условиях сериал при участии президента Украины в главной роли будет вестись на роSSийском телеканале, а также получит ли студия роялти от трансляций.

Напомним, с 11 декабря роSSийский телеканал ТНТ, входящий в "Газпром-медиа", начинает показ сериала "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Студия "Квартал-95", по данным СМИ, еще в январе 2019 продолжала работать в РоSSии, хотя Зеленский формально покинул проект - его имя исключили из списка учредителей.



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