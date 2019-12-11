Time выбрал экоактивистку Грету Тунберг "Человеком года-2019"

Имя девушки прогремело на весь мир, а известная писательница Маргарет Этвуд даже сравнила ее с Жанной д'Арк.

Time выбрал экоактивистку Грету Тунберг "Человеком года-2019"
Фото: Expressen

Американское издание Time выбрало 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг "Человеком года-2019". Она стала той, кто раскрыл правду о климатической обстановке в мире в судьбоносную минуту, говорится на сайте журнала.

Time рассказал краткую историю становления Греты как самой известной экоактивистки-подростка. Глобальное движение Тунберг началось с того, что она пропускала школу. С августа 2018 все дни напролет она проводила под парламентом Швеции, держа в руках белую табличку с черными буквами "Школьный страйк за климат".

Грета обращалась к главам стран-членов ООН, встречалась с Папой Римским, общалась с президентом США и вдохновила 4 миллиона человек присоединиться к страйку в сентябре 2019, который стал самой большой климатической демонстрацией в истории человечества. Имя девушки прогремело на весь мир, а известная писательница Маргарет Этвуд даже сравнила ее с Жанной д'Арк.

Благодаря ее активности словосочетание "климатический страйк" стало словом года в словаре Коллинза. По мнению журнала, Грете удалось создать движение, которое требует срочных изменений. Она смогла пристыдить мировых лидеров и всех тех, кто игнорирует климатическую безопасность.

"Она убедила лидеров, от мэров до президентов, взять на себя обязательства. После ее обращения к парламенту в Британии приняли закон, которые требует от страны ликвидации углеродного следа. Она сосредоточила внимание мира на экологической несправедливости, против которой молодые активисты протестуют годами. Из-за нее сотни тысяч подростков, от Ливана до Либерии, пропустили школу, чтобы привести своих ровесников на климатические страйки по всему миру", - пояснили в Time.

Напомним, в сентябре 2019 Грета Тунберг выступила на саммите по климату ООН с гневной речью. Она обвинила старшие поколения в неспособности принимать решения в интересах предотвращения глобальной климатической катастрофы.

В октябре 2019 Грета Тунберг стала лауреаткой Международной детской премии мира.



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