СБУ: начальник "полиции морали" Киева "крышевал" места разврата

Он каждый месяц брал взятки у сутенеров.

СБУ: начальник "полиции морали" Киева "крышевал" места разврата
Фото: krapka.club

Руководители нескольких подразделений полиции Киева "крышевали" столичные места разврата и брали взятки у сутенеров. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Заместитель начальника управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, вместе с начальником отдела борьбы с преступлениями против общественной морали создали механизм получения взяток от владельцев мест разврата.

"За свои услуги подполковник и капитан полиции каждый месяц получали от сутенеров по $2 000", - уточнили в СБУ.

Полицейским объявили о подозрении в получении неправомерных вознаграждений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в мае в Ивано-Франковске разоблачили два борделя, в которых девушек заставляли работать, угрожая им физическим насилием.



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