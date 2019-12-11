Нардеп Богданец попал в больницу после драки со "свободовцами"

"Слуга народа" требует реакции правоохранительных органов.

Нардеп Богданец попал в больницу после драки со "свободовцами"
Фото: facebook.com/andriy.bogdanets

"Слуга народа" потребовала реакции правоохранительных органов на избиение депутата Верховной Рады Андрея Богданца.

Об этом говорится в заявлении фракции в связи с дракой, которая произошла в парламенте 11 декабря, при участии экс-нардепов Эдуарда Леонова и Игоря Мирошниченко.

По утверждению спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

"Сегодня во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики произошел дерзкое нападение группы лиц на народного депутата Украины, члена фракции «слуг народа», ветерана АТО Андрея Богданца. Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент соответствии с действующим законодательством", - сказано в заявлении.

Президентская фракция также назвала показательной "кооперацию" представителей пророSSийских партий и националистов, направленную на срыв работы комитета. Она считает, что работу аграрного комитета целесообразно перенести в другое, более защищенное место.

Напомним, что в ноябре за нападение на народного депутата Андрея Геруса было открыто уголовное производство в отношении экс-нардепа Олега Ляшко.

До этого было открыто дело по факту угрожающих высказываний депутата Верховной Рады Софии Федины из "Европейской солидарности" и волонтера Маруси Зверобой в адрес президента Владимира Зеленского.

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