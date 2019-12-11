Киевсовет намерен выделить 10,5 млн гривен детям-льготникам ко дню Святого Николая

Программа должна охватить почти 29 тысяч детей.

Киевский горсовет планирует выделить 10,5 млн гривен детям-льготникам ко Дню Святого Николая. Об этом сообщает пресс-центр Киевского горсовета.

"На заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты поддержали корректировки городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» на 2019 год", - сказано в сообщении.

Согласно этой программе детям-льготникам и выделят материальную помощь по случаю Дня Святого Николая.

«Материальную помощь к празднику получат и дети погибших воинов, участвовавших в АТО. Также город позаботится о детях людей, погибших во время Революции Достоинства. В целом программа должна охватить почти 29 тысяч детей», - цитирует пресс-центр глав бюджетной комиссии Андрея Странникова.

Деньги, которые выделят, были сэкономлены при реализации целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам».

Напомним, 10 декабря сообщалось, что Одесская областная госадминистрация выделит семьям погибших из-за пожара в Одесском колледже экономики по 100 тысяч гривен. Пострадавшие средней степени тяжести получат по 50 тыс. гривен, а пострадавшие легкой степени тяжести - по 10 тыс. гривен.