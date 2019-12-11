Кабмин отменил "скороговорки" в рекламе на радио

Норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию, остается.

Кабмин отменил "скороговорки" в рекламе на радио
Фото: http://mediasat.info

Кабинет министров отменил обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе.

Об этом сообщил в фейсбуке министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Только что на заседании Кабмина мы приняли постановление. Рубрика «Мелочь, а приятно». Мы отменили обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний и для других групп с начала следующего года. Ну, вы помните, когда в конце ролика номер читается с эффектом перемотки", - написал он.

При этом министр подчеркнул, что эта отмена не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться.

"Норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию, остается. Во-вторых, эта норма, может быть, имела смысл 20 лет назад, а сейчас, в эпоху Google, совсем устарела. Тем более, что из-за скорости чтения все равно часто ничего нельзя разобрать", - отметил Дубилет.

"Помню, как меня эта штука раздражала еще в школе. А недавно я ехал в машине, услышал эту белиберду и вдруг осознал, что это можно изменить. Согласовали это изменение с Минюстом, Минэкономики, Минфином и другими органами - и проголосовали", - добавил министр.

Напомним, в 2017 году Рада отправила на доработку изменения в законопроект №4924 "О рекламе", которыми предлагалось изъять из статей 21, 24, 25 и 25-1 требования относительно указания реквизитов разрешительных документов в рекламе на радио. Отмечалось, что эта отмена позволит сделать рекламу менее раздражающей.

"Учитывая то, что в коротких рекламных роликах на радио такую информацию невозможно запомнить и использовать, что раздражает аудиторию, целесообразно отменить соответствующие требования к рекламе услуг", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

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