В суде над Насировым допросили его предшественника Билоуса

Дело против ГФС, которое затягивали два года, уже на стадии свидетелей.

В суде над Насировым допросили его предшественника Билоуса
Фото: ФГИ

В Высшем антикоррупционном суде 11 декабря состоялся допрос бывшего главы Государственной фискальной службы Игоря Билоуса. Он проходит свидетелем по делу еще одного бывшего главы ГФС Романа Насирова.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры и твиттере Центра противодействия коррупции.

В ходе допроса прокурор спросил Билоуса, можно ли предоставлять рассрочки газовой компании по выплате ренты задним числом, как сделал Насиров.

"Сложно об этом сказать. Может, были просто несогласованы даты, я не знаю. Бывает, документы едут из региональных органов определенное время, а информация передается раньше. Или субъективное решение людей, которые работают в департаменте... У меня такого не было, но, возможно, в истории такое было", - ответил Билоус.

Прокурор запитав свідка, чи можливо надати розстрочки газовій компанії з виплати ренти заднім числом (Насіров надав так розстрочки Онищенку, хоча заява надійшла пізніше). Білоус від прямої відповіді ухилився, але особисто такого «скоріше не робив» pic.twitter.com/KYptITDcLR

— ЦПК (@zer0_corruption) December 11, 2019

Напомним, бывший глава ГФС Роман Насиров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия). Вместе с ним судят бывшего начальника департамента погашения обязательств ГФС Владимира Новикова.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Насиров, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям местных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

С конца 2017 года Романа Насирова судили в Шевченковском районном суде Киева. Сторона защита потребовала зачитать все 774 страницы обвинительного акта, а заседания проходили крайне редко, поэтому судебное разбирательство так и не дошло до конца обвинения.

В октябре 2019 года дело передали в новый антикоррупционный суд.

Роман Насиров был председателем ГФС с 5 мая 2015 года по 3 марта 2017 года, Билоус - с 1 марта 2014 года по 24 февраля 2015 года.

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