ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых

Следующая попытка назначена на февраль.

ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Максим Поляков и Борислав Розенблат
Фото: Lb.ua, Інформатор

Высший антикоррупционный суд в среду, 11 декабря, должен был провести подготовительное заседание по "янтарному" делу Розенблата-Полякова, но на него не явились двое обвиняемых.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Коллегия судей решила отложить заседание на 4 февраля 2020 года.

Напомним, что в 2016 году в рамках расследования нелегальной добычи янтаря на нардепа Борислава Розенблата вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и вместе с Максимом Поляковым внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.

В июле 2017 года, после обнародования этой информации, с Розеблата и Полякова сняли неприкосновенность.

В октябре 2018 года обвинительный акт против Розенблата, Полякова и еще четырех подозреваемых был передан в суд.

Они обвиняются получении неправомерной выгоды за реализацию права законодательной инициативы (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Ни Розенблат, ни Поляков больше не являются народными депутатами.

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