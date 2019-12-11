Эрнст признал, что сюжет о сбившем малазийский Boeing "истребителе ВСУ" был ложью

Гендиректор роSSийского "Первого канала" называет это "ошибкой и не верит официальному следствию.

Генеральный директор роSSийского "Первого канала" Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге" MH17 была ложная информация о том, что его якобы атаковал истребитель Вооруженных сил Украины.

Об этом он рассказал в интервью The New Yorker.

В ноябре 2014 года "Первый канал" показал сюжет, в котором авторы использовали поддельные кадры с запуском ракет из истребителя. Тогда сообщалось о "сенсационных снимках со спутника", которые якобы предоставил телеканалу "американский эксперт, связанный с западными спецслужбами".

Снимок быстро разоблачили как фейк. Международная независимая группа Bellingcat проанализировала фото и установила, что это коллаж с Гугл и Яндекс-карт и отредактированные изображения самолета и истребителя, дорисованные сверху.

На вопрос журналиста, зачем на "Первом канале" было показано то, что легко можно опровергнуть, Эрнст ответил: "Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально".

При этом он отказался признавать официальную версию международного следствия. "Вы верите, что отчет Нидерландов - правда, а я верю, что отчет Нидерландов непрофессионален", - заявил Эрнст.

Напомним, пассажирский самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН-17. Его сбили в небе над Донбассом в июле 2014 года в 35 км от границы с Россией . Погибли все 298 пассажиров, в том числе 80 детей.

Международная следственная группа, которая устанавливала обстоятельства крушения самолета Malaysia Airlines, пришла к выводу, что лайнер был ракетой из комплекс "Бук", принадлежавшего роSSийской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Комплекс был доставлен на Донбасс, причем все машины, сопровождавшие его, также относились к роSSийском Вооруженным силам.

В ноябре 2019 года часть обвинительного заключения Международной следственной группы была передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Рассмотрение дела начнется 9 марта 2020 года.

Фейк с "истребителем ВСУ" - это не единственная версия РоSSии, которая пытается снять с себя ответственность за преступление. В день катастрофы пропагадистские СМИ РФ начали активно распространять сообщение "испанского диспетчера", который рассказывал о том, что за несколько минут до катастрофы рядом с ним были зафиксированы украинские военные самолеты. Лживую информацию распространил гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес. Позже он рассказал журналистам, что получил от роSSийского канала "Russia Today" 48 тыс. долларов за то, что он вел "Твиттер" от имени диспетчера и писал туда заранее заготовленные сообщения. В Украине он никогда не был, а в Испании и его несколько раз судили за мошенничество.

При этом, фейк про "испанского диспетчера" пересказывал сам Владимир Путин, комментируя катастрофу.

Через четыре дня после трагедии Минобороны РФ представило фейковые спутниковые фотографии и схемы, которые должны были стать доказательством того, что самолет якобы сбила ракета из украинского "Бука". Однако, международная независимая группа Bellingcat доказала, что продемонстрированные роSSийскими силовиками "снимки" - подделка, а изображения, подготовленные роSSийским министерством обороны, были отредактированы в фоторедакторе.