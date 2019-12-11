Трамп предостерег ЛаВРУНа от вмешательства в выборы, но глава МИД фюрера РФ такого не помнит

Президент США также призвал РоSSию урегулировать конфликт с Украиной.

Трамп предостерег Лаврова от вмешательства в выборы, но глава МИД РФ такого не помнит
Дональд Трамп и Сергей Лавров
Фото: #twitter#.com/realDonaldTrump

Министр иностранных дел РоSSийской Федерации Сергей Лавров опроверг заявление Белого дома о том, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом тот предостерегал РоSSию от вмешательства в американские выборы.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Мы не обсуждали выборы", - заявил Лавров на пресс-конференции.

"Президент Трамп предостерег от любых попыток РоSSии вмешаться в американские выборы и призвал урегулировать конфликт с Украиной", - говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи Трампа и Лаврова. Сам президент США в своем Twitter назвал встречу с Лавровым "очень хорошей" и написал, что одной из ее тем было вмешательство в выборы.

"Состоялась очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями РоSSии. Обсуждались многие вопросы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор INF, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время!", - отметил глава Белого дома.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2019 г.

До встречи с Трампом Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Глава Госдепартамента США также напомнил роSSийскому министру о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.

"Если РоSSия попытается подорвать наши демократические процессы, мы примем ответные меры", - подчеркнул Помпео. В свою очередь, Лавров назвал заявления о возможном вмешательстве безосновательными.

Напомним, ранее Лавров заявил, что Москва предложила Вашингтону опубликовать закрытую дипломатическую переписку с октября 2016 по ноябрь 2017 года, "чтобы "снять подозрения" с РоSSии во вмешательстве в выборы главы государства в 2016 году. Однако, по словам главы роSSийского МИДа, администрация нынешнего президента США ответила отказом.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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