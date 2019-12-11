Десять бывших политзаключенных Кремля отправились на реабилитацию в Латвию

Освобожденные из роSSийского заключения украинцы отправились в Юрмалу.

Десять бывших политзаключенных Кремля отправились на реабилитацию в Латвию
Фото: mtu.gov.ua

Десять украинцев - бывших политзаключенных Кремля, которые были освобождены осенью этого года из роSSийского плена, отправились на реабилитацию в Латвию.

В Госпогранслужбе сообщили, что освобожденные из роSSийского заключения украинцы отправились в Юрмалу. Пограничники обеспечили им максимально быстрое и комфортное оформление в пункте пропуска "Борисполь".

"Мы благодарим латвийское правительство за это приглашение. Спасибо и нашим пограничникам, которые помогли и обеспечили доставку группы и их родных в "Борисполь", а также помогли быстро пройти паспортный контроль", - отметил начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Игорь Гриб, отец бывшего пленника Павла Гриба.

Как сообщалось, Латвия предложила реабилитацию для освобожденных РФ украинских моряков еще 7 сентября, в день их возвращения на Родину.

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