Десять бывших политзаключенных Кремля отправились на реабилитацию в Латвию

Десять украинцев - бывших политзаключенных Кремля, которые были освобождены осенью этого года из роSSийского плена, отправились на реабилитацию в Латвию.

В Госпогранслужбе сообщили, что освобожденные из роSSийского заключения украинцы отправились в Юрмалу. Пограничники обеспечили им максимально быстрое и комфортное оформление в пункте пропуска "Борисполь".

"Мы благодарим латвийское правительство за это приглашение. Спасибо и нашим пограничникам, которые помогли и обеспечили доставку группы и их родных в "Борисполь", а также помогли быстро пройти паспортный контроль", - отметил начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Игорь Гриб, отец бывшего пленника Павла Гриба.