"Коммюнике выглядит лучше, чем я надеялась", - Зеркаль об итогах нормандской встречи

"Состоялся даже обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой зраде".

"Коммюнике выглядит лучше, чем я надеялась", - Зеркаль об итогах нормандской встречи
Фото: Макс Левин

Бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль прокомментировала итоги встречи в "нормандском" формате, которая накануне состоялась в Париже.

Главной позитивной новостью стало то, что нормандский саммит не привел ни к какой "зраде", заявила Зеркаль в эфире телеканала Прямой.

"Наиболее положительное - это то, что состоялся даже обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой зраде. Это очень положительно. На мой взгляд, очень положительно то, что "Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража, и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от РоSSии компенсацию за убытки, которые причинил "Газпром" в Украине", - сказала экс-замглавы МИД.

Зеркаль отметила, что итоговое коммюнике встречи выглядит лучше, чем она ожидала.

"Из позитива еще могу сказать, что фактически коммюнике выглядит лучше, чем я надеялась. Из негатива могу сказать, что фиксация "формулы Штайнмайера" уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком. Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно", - заявила она.

Напомним, 9 декабря в Париже встретились лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РоSSия). Президент Владимир Зеленский на встрече согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате "всех согласованных на всех согласованных".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Во французских Альпах нашли базу роSSийских шпионовВо французских Альпах нашли базу роSSийских шпионов
Блок рекламы


Похожие новости
Лидеры "нормандской четверки" начали переговорыЛидеры "нормандской четверки" начали переговоры
Лидеры "нормандской четверки" съехались в Елисейский дворец, начались двусторонние встречиЛидеры "нормандской четверки" съехались в Елисейский дворец, начались двусторонние встречи
Зеленский проведет переговоры с Путиным до итоговой пресс-конференции "нормандской четверки"Зеленский проведет переговоры с Путиным до итоговой пресс-конференции "нормандской четверки"
Украина готова к обсуждению газового вопроса на встрече "нормандской четверки"Украина готова к обсуждению газового вопроса на встрече "нормандской четверки"
Сурков вошел в состав делегации РоSSии на "нормандской встрече"Сурков вошел в состав делегации РоSSии на "нормандской встрече"
Разумков: "красные линии" на нормандской встречи будут соблюденыРазумков: "красные линии" на нормандской встречи будут соблюдены
Данилов: СНБО утвердил основной сценарий встречи в "нормандском формате"Данилов: СНБО утвердил основной сценарий встречи в "нормандском формате"
В Киеве накануне "нормандской встречи" состоится пять массовых акцийВ Киеве накануне "нормандской встречи" состоится пять массовых акций
Американские СМИ назвали встречи Джулиани в Киеве "сомнительными"Американские СМИ назвали встречи Джулиани в Киеве "сомнительными"
Зеленский рассказал, чего ожидает от "нормандской встречи"Зеленский рассказал, чего ожидает от "нормандской встречи"
Последние новости
Подгружаем последние новости