Денисова: в роSSийских тюрьмах содержатся около двух тысяч украинцев

По состоянию на 30 июня в тюрьмах РФ незаконно удерживаются 1989 граждан Украины.

Денисова: в роSSийских тюрьмах содержатся около двух тысяч украинцев
Людмила Денисова
Фото: Макс Левин

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в роSSийских тюрьмах содержатся около двух тысяч граждан Украины.

Об этом она написала в фейсбуке.

"Только в 2018 году были арестованы 176 наших сограждан, а осуждены 692 лица за незаконный оборот наркотических веществ. По состоянию на 30 июня 2019 в тюрьмах РФ незаконно удерживается 1989 граждан. По уточненной информации, на сегодняшний день эта цифра составляет около 2 тыс. граждан Украины" , - написала она.

Денисова также заявила, что с 2015 года в Украине действует транснациональная преступная группировка, которая вербует граждан Украины и втягивает их в незаконную деятельность по распространению наркотических веществ на территории РФ".

Омбудсмен отметила, что пока отсутствует актуальная информация Министерства иностранных дел о количестве украинцев, которые содержатся в местах несвободы в РФ из-за невыполнения роSSийской стороной Консульской конвенции между Украиной и РФ, в том числе по безотлагательному информирования о задержании и аресте на территории РФ граждан Украины.

"Во многих случаях жертвы торговли людьми не имеют надлежащей связи с внешним миром. Администрации колоний в РФ почти полностью блокируют переписку с Украиною. Такая ситуация делает невозможным подачи заявлений о преступлениях и признание потерпевшими именно жертв торговли людьми", - отметила Денисова.

Напомним, 9 декабря на саммите лидеров стран "нормандской четверки" стороны обсуждани условия обмена пленными с Россией. Так, Украина рассчитывает на возвращение с Донбасса 72 пленных в рамках обмена "всех установленных на всех установленных". Речь шла только о пленных на Донбассе.

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