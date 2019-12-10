"Уже не ребенок", - Луценко о Зеленском на нормандском саммите

"Мне кажется, его хорошо психологически подготовили".

"Уже не ребенок", - Луценко о Зеленском на нормандском саммите
Фото: Макс Левин

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко положительно отозвался о президенте Владимире Зеленском по итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Луценко заявил, что украинский президент "уже не ребенок" и защищал интересы страны.

"Президент Зеленский уже не ребенок с фразой "просто надо перестать стрелять" - он уже представлял государство и защищал государственные интересы. <...> Это не бытовое, не случайное военное столкновение с соседом, это война за независимость. И президент Зеленский на своем посту это уже осознал", - сказал Юрий Луценко в интервью Радио НВ.

По его словам, президент не пересек ни одну из так называемых "красных линий", ранее сформулированных представителями оппозиции. Также бывший генпрокурор назвал "хорошим" уровень психологической подготовки президента к встрече с другими лидерами "нормандской четверки".

"Мне кажется, его хорошо психологически подготовили. Здесь интересная история: его подготовила как собственная команда, так и оппозиция. И те, и те вложили ему невозможность пересечения какой-либо красной линии", - добавил Луценко.

Как сообщалось, "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках. "Четверка" также выступила за установление полного и всеобъемлющего прекращения огня до конца года. Подробнее читайте в материале LB.ua "Игра в хорошего Путина. Итоги "нормандского саммита"".

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