Крымского "единоросса", ехавшего за украинским загранпаспортом, отправили под домашний арест

Решение принял Херсонский городской суд во вторник, 10 декабря.

Крымского "единоросса", ехавшего за украинским загранпаспортом, отправили под домашний арест
Игорь Кучерявый
Фото: atr.ua

Херсонский городской суд отправил под круглосуточный домашний арест члена партии "Единая РоSSия" Игоря Кучерявого, задержанного на админгранице с аннексированным Крымом, когда он ехал получать украинский загранпаспорт.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым в Telegram-канале.

Отмечается, что меру пресечения избрали во вторник, 10 декабря.

"Сегодня, 10 декабря 2019 года, Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому гражданину Украины, члену "Севастопольского регионального политсовета партии "Единая РоSSия", - говорится в сообщении.

Напомним, Кучерявого задержали при выезде из Херсона в Крым, на КПВВ "Каланчак", 3 декабря. По предварительными данным, он получал украинский загранпаспорт. Во время прохождения паспортного контроля его задержала Служба безопасности, так как он - член партии "Единая РоSSия", активный участник "русской весны".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Во французских Альпах нашли базу роSSийских шпионовВо французских Альпах нашли базу роSSийских шпионов
Блок рекламы


Похожие новости
В Якутии снова арестовали шамана, который идет "изгонять Путина"В Якутии снова арестовали шамана, который идет "изгонять Путина"
УПЦ МП возвела в епископы крымского священника-сепаратистаУПЦ МП возвела в епископы крымского священника-сепаратиста
Гончарук рассказал о встрече с крупнейшими украинскими бизнесменамиГончарук рассказал о встрече с крупнейшими украинскими бизнесменами
Суд арестовал пособника экс-начальника управления ГПУ ЩербиныСуд арестовал пособника экс-начальника управления ГПУ Щербины
Суд арестовал "правую руку Трубы" Щербину и назначил ему залог в 2 млн гривенСуд арестовал "правую руку Трубы" Щербину и назначил ему залог в 2 млн гривен
На админгранице с Крымом задержали члена "Единой РоSSии", который приехал за украинским загранпаспортомНа админгранице с Крымом задержали члена "Единой РоSSии", который приехал за украинским загранпаспортом
Крымского активиста Приходько РоSSия включила в список экстремистовКрымского активиста Приходько РоSSия включила в список экстремистов
Замначальника Киевской таможни отправили под ночной домашний арестЗамначальника Киевской таможни отправили под ночной домашний арест
Суд продлил арест ПашинскогоСуд продлил арест Пашинского
ГБР вручило подозрение владельцу компании, выпускавшей бронежилеты, из-за которых арестовали чиновников Минобороны, - журналистГБР вручило подозрение владельцу компании, выпускавшей бронежилеты, из-за которых арестовали чиновников Минобороны, - журналист
Последние новости
Подгружаем последние новости