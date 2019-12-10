Крымского "единоросса", ехавшего за украинским загранпаспортом, отправили под домашний арест
Решение принял Херсонский городской суд во вторник, 10 декабря.
Херсонский городской суд отправил под круглосуточный домашний арест члена партии "Единая РоSSия" Игоря Кучерявого, задержанного на админгранице с аннексированным Крымом, когда он ехал получать украинский загранпаспорт.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым в Telegram-канале.
Отмечается, что меру пресечения избрали во вторник, 10 декабря.
"Сегодня, 10 декабря 2019 года, Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому гражданину Украины, члену "Севастопольского регионального политсовета партии "Единая РоSSия", - говорится в сообщении.
Напомним, Кучерявого задержали при выезде из Херсона в Крым, на КПВВ "Каланчак", 3 декабря. По предварительными данным, он получал украинский загранпаспорт. Во время прохождения паспортного контроля его задержала Служба безопасности, так как он - член партии "Единая РоSSия", активный участник "русской весны".