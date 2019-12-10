Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект об особом статусе Донбасса

Текста законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет.

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект об особом статусе Донбасса
Фото: Макс Требухов

10 декабря в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2569 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Информация об этом обнародована на сайте парламента.

Текста законопроекта, авторами которого являются председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко, на сайте Верховной Рады пока нет.

Принимая во внимание название внесенного руководством "Слуги народа" законопроекта, речь идет о продолжении уже действующего закона об особом статусе Донбасса.

На брифинге для украинских журналистов после нормандского саммита президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продлит закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе еще на год.

В коммюнике по итогам парижского саммита "нормандской четверки" говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса.

Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действует с 18 октября 2014 года до 31 декабря 2019. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Во французских Альпах нашли базу роSSийских шпионовВо французских Альпах нашли базу роSSийских шпионов
Блок рекламы


Похожие новости
Нардеп Бужанский заявил, что подал в Раду законопроект об отмене языкового законаНардеп Бужанский заявил, что подал в Раду законопроект об отмене языкового закона
Зеленский анонсировал продление закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе еще на годЗеленский анонсировал продление закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе еще на год
Украина рассчитывает на возвращение с Донбасса 72 пленныхУкраина рассчитывает на возвращение с Донбасса 72 пленных
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для ДонбассаУкраина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Нардепы подготовили компромиссный законопроект о "зеленых" тарифахНардепы подготовили компромиссный законопроект о "зеленых" тарифах
Три парламентские фракции призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабряТри парламентские фракции призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря
Рада приняла закон о статусе УБД для добровольцев на ДонбассеРада приняла закон о статусе УБД для добровольцев на Донбассе
На совещании в ОП утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий ДонбассаНа совещании в ОП утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Зеленский внес законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"Зеленский внес законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"
Последние новости
Подгружаем последние новости