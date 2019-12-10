Депутата местного совета заподозрили в незаконной добыче и продаже песка из киевского озера

Экспертиза подтвердила нанесение территориальной общине ущерба на почти 32,5 млн гривен.

Депутата местного совета заподозрили в незаконной добыче и продаже песка из киевского озера
Архивное фото
Фото: Предоставлено Владимиром Марусом

Депутат местного совета Киевской области подозревается в незаконной добыче и продаже песка в особо крупных размерах из озера в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

"10 декабря сообщено о подозрении депутату одного из местных советов Киевской области в совершении действий, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.

По версии следствия, глава правления одного из акционерных обществ, который также является депутатом, вероятно, завладел более 579 тыс. тонн песка со дна озера в Дарницком районе Киева в 2017 - 2018 годах и организовал его дальнейшую реализацию.

Экспертиза подтвердила нанесение такими действиями ущерба территориальной общине города Киева на сумму почти 32,5 млн гривен.

Напомним, ранее в Киеве задержали земснаряд за незаконную добычу песка.

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