Кабмин выделит 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одессе

Расследование трагедии премьер-министр считает вопросом наивысшего приоритета.

Кабмин выделит 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одессе
Фото: Сергей Нужненко

На заседании 11 декабря Кабинет министров рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и компенсации семьям погибших.

Об этом информирует пресс-служба правительства.

"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных - это вопрос наивысшего приоритета", - отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

После утверждения Кабмином средства будут переданы Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Ранее Одесская обладминистрация выделила более 2 млн гривен на выплаты компенсаций семьям пострадавших и погибших от пожара в колледже. Семьи погибших получат 100 тыс. гривен.

Пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. Одной из причин пожара считают проблемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. В результате пожара пострадали более 30 человек.

По состоянию на утро понедельника, 9 декабря, число погибших в результате пожара составило 12 человек.

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