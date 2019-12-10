В Николаевской области при ремонте детсада разворовали более 1 млн гривен

Чиновники искусственно завышали стоимость выполненных работ и использованных материалов.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили руководителей одного из департаментов городского совета Южноукраинска на присвоении денег, предназначенных для реконструкции учреждений дошкольного образования.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Чиновники организовали схему получения неправомерной выгоды через использование бюджетных средств. В 2018 году они заключили договор с коммерческой структурой на проведение капитального ремонта городского детсада. При этом фигуранты искусственно завысили стоимость выполненных работ и использованных промышленных материалов. Для вывода денег "в тень" чиновники привлекли представителей фирмы подрядчика", - говорится в сообщении.

По оценке экспертов, сделка нанесла государству ущерб на 1,3 млн гривен.

Фото: Пресс-центр СБУ

Во время обысков в горсовете, в офисах и на складах подрядной организации обнаружили печати, документацию и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере), в рамках которого проводятся следственные действия.

По данным местного издания "Маю право", интерес следователей СБУ вызвал ремонт детсада №8 "Сказка", который проводили при предыдущем руководителе Департамента инфраструктуры.

Напомним, в апреле под Киевом задержали коммунальщиков, требовавших откаты за поставку детского питания.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Блок рекламы


Похожие новости
Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн гривен для детдома в зоне ООСЧиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн гривен для детдома в зоне ООС
ФСБ очередной раз пыталась завербовать жителей Луганской областиФСБ очередной раз пыталась завербовать жителей Луганской области
В Херсонской области начальник подразделения таможни попался на систематическом взяточничествеВ Херсонской области начальник подразделения таможни попался на систематическом взяточничестве
Гончарук требует уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской областиГончарук требует уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской области
Житель Харьковской области получил год и 9 месяцев за попытку похищения "врага Путина" по заказу ФСБЖитель Харьковской области получил год и 9 месяцев за попытку похищения "врага Путина" по заказу ФСБ
Суд арестовал "правую руку Трубы" Щербину и назначил ему залог в 2 млн гривенСуд арестовал "правую руку Трубы" Щербину и назначил ему залог в 2 млн гривен
За Альперина внесли залог в 70 млн гривен, - СМИЗа Альперина внесли залог в 70 млн гривен, - СМИ
Отдел ГБР по делам Майдана временно возглавил следователь из Луганской областиОтдел ГБР по делам Майдана временно возглавил следователь из Луганской области
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в КрымуНасосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
Зеленский предлагает направить 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета"Зеленский предлагает направить 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета"
Последние новости
Подгружаем последние новости