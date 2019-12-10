В Николаевской области при ремонте детсада разворовали более 1 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности разоблачили руководителей одного из департаментов городского совета Южноукраинска на присвоении денег, предназначенных для реконструкции учреждений дошкольного образования.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Чиновники организовали схему получения неправомерной выгоды через использование бюджетных средств. В 2018 году они заключили договор с коммерческой структурой на проведение капитального ремонта городского детсада. При этом фигуранты искусственно завысили стоимость выполненных работ и использованных промышленных материалов. Для вывода денег "в тень" чиновники привлекли представителей фирмы подрядчика", - говорится в сообщении.

По оценке экспертов, сделка нанесла государству ущерб на 1,3 млн гривен.

Фото: Пресс-центр СБУ

Во время обысков в горсовете, в офисах и на складах подрядной организации обнаружили печати, документацию и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере), в рамках которого проводятся следственные действия.

По данным местного издания "Маю право", интерес следователей СБУ вызвал ремонт детсада №8 "Сказка", который проводили при предыдущем руководителе Департамента инфраструктуры.