Параметры обмена удерживаемых лиц будет обсуждать ТКГ в Минске

Решение по количеству обмена пленными вынесут 18 декабря.

Параметры обмена удерживаемых лиц будет обсуждать ТКГ в Минске
Валерія Лутковська
Фото: Таїсія Стеценко

Трехсторонняя контактная группа в Минске 18 декабря будет обсуждать вопросы обмена удерживаемых лиц по решениям встречи "Нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, передает "Интерфакс-Украина".

"Будет обычное заседание, во время которого мы будем обсуждать тот политический импульс, который получили от "норманди", - сказала Лутковская.

Отвечая на уточняющий вопрос, о каком количестве на обмен может идти речь, она отметила, что точно сейчас не знает, решение по этому вопросу вынесут 18 декабря.

Напомним, Украина рассчитывает на возвращение с Донбасса 72 пленных в рамках обмена "всех установленных на всех установленных", речь идет только о пленных на Донбассе.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что коммюнике, подписанное по результатам "нормандского саммита", исключает крымских татар из будущего обмена удерживаемыми лицами с РФ.

По его словам, Меджлис уже получает звонки от крымских татар, которые спрашивают: "А кто мы для Украины, если нас там нет в этом коммюнике?".

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