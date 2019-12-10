Олег Сенцов стал на учет в военкомат

Режиссер получил временное удостоверение военнообязанного.

Олег Сенцов стал на учет в военкомат
Олег Сенцов
Фото: Макс Требухов

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, стал на воинский учет и получил временное удостоверение военнообязанного.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Поскольку я сейчас почти киевлянин - пошел и стал на военный учет. Теперь я солдат запаса и если что...", - написал Сенцов.

"Военкоматы конечно поражают своей обшарпанность, но люди внутри очень хорошие. Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии", - добавил режиссер.

Напомним, Сенцов находился за решеткой в РоSSии под надуманными обвинениями с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. В августе 2015 года роSSийский суд приговорил украинца к 20 годам колонии строгого режима за поджог двери офиса "Руской общины Крыма" и окна местного отделения "Единой Росиии". В РФ его обвинили в создании на территории Крыма "террористического сообщества". Сенцова отпустили в рамках обмена "35 на 35", который состоялся 7 сентября.

В ноябре Фонд Виктора Пинчука купил квартиры в Киеве пятерым освобожденным украинским политзаключенным Кремля, в том числе - Сенцову.

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