Елена Зеленская инициирует присоединение Украины к "Партнерству Биарриц"

По мнению первой леди Украины, невозможно быть в мировом контексте и не делать конкретных шагов в сфере гендерного равенства.

?Елена Зеленская инициирует присоединение Украины к "Партнерству Биарриц"
?Елена Зеленская
Фото: president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская инициирует присоединение страны к "Партнерству Биарриц" по утверждению гендерного равенства.

Об этом она заявила в своей речи на третьем Украинском женском конгрессе и выступила с соответствующим призывом к президенту и Кабинету министров, сообщается на сайте ОП.

"Невозможно быть в мировом контексте и не уделять достойного внимания и не делать конкретных шагов в сфере гендерного равенства", - отметила супруга президента.

"Партнерство Биарриц" было основано лидерами стран G7 на саммите в Биаррице (Франция) 25 августа под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. Тогда сообщалось, что цель этой инициативы – усилить ответственность "Большой семерки" и консолидировать усилия других государств по достижению гендерного равенства.

Елена Зеленская обратила внимание на позитивные изменения, которые уже произошли для улучшения положения женщин в украинском обществе. Среди них - признание приоритета гендерной политики на правительственном уровне, отмена запрета для женщин владеть рядом профессий, в частности - в сфере безопасности и обороны, принятие национального законодательства по противодействию домашнему насилию.

"Это важные шаги. Но нам есть к чему стремиться. Мы - европейское государство, которое учитывает принципы равенства и считает их своей ценностью. И сегодня я хочу инициировать присоединение Украины к «Партнерству Биарриц» по утверждению гендерного равенства, которое позволит мобилизовать и объединить наши усилия вокруг идей равных возможностей", - отметила первая леди Украины.

Она подчеркнула, что Украина должна взять на себя обязательства по противодействию насилию, обеспечению доступа к инклюзивному и качественному здравоохранению и образованию, расширению экономических возможностей женщин и обеспечению их полноценного участия в политической и общественной жизни.

Напомним, в ноябре супруга президента Украины определилась со своими первоочередными задачами.

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