Зеленский присвоил 847 женщинам звание "Мать-героиня"

Награду дают женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и более детей.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил почетные звания "Мать-героиня" 847 украинским женщинам. Об этом сообщил пресс-цент президента.

"Указом отмечены многодетные матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития", - сказано в сообщении.

Среди награжденных - 129 жительниц Ровенской области, 116 - Волынской, 59 - Одесской, 56 - Львовской, 45 - Ивано-Франковской, 52 - Закарпатской, 44 - Черновицкой.

Кроме того, звание получили 33 женщины из Днепропетровской области, 32 - Винницкой, по 31 - из Хмельницкой и Киевской, по 28 - из Донецкой и Тернопольской, 27 - из Черкасской, на одну меньше - из Житомирской и 21 - Харьковской.

В каждой из остальных областей наградили до 20 женщин, а в Киеве - одну.

Напомним, в мае 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко в честь Деня матери предоставил 616 украинкам почетное звание "Мать-героиня".