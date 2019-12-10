Тимошенко о саммите: "Сейчас как никогда нужен откровенный разговор с обществом"

Легитимизация на уровне президента Украины "формулы Штайнмайера" в рамках саммита лидеров "нормандской четверки" вызывает беспокойство. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Мы приветствуем то, что Украина возобновила диалог на международном уровне в нормандском формате, без которого вопрос о прекращении войны невозможно решить. Большое достижение - решение об обмене пленными по формуле «всех на всех». Это дает надежду, что заключенные украинцы наконец вернутся домой. Безусловно положительным является то, что мир вместе с нами. Что звучит не только вопрос Донбасса, но и Крыма. Что заявленная позиция о том, что сначала - восстановление границы, а затем выборы", - отметила политик.

К инициативе закрепить за Донбассом особый статус на постоянной основе Юлия Тимошенко предлагает относиться осторожно.

"Только имея конкретное объяснение этих пунктов, можно прогнозировать последствия этого раунда переговоров для Украины. Очевидно, что нужен еще один диалог - внутренний, внутри страны. Сейчас как никогда нужен откровенный разговор с обществом. Украинцы должны быть уверены, что мир будет настоящим, без потери независимости и суверенитета", - резюмировала нардеп.