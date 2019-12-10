В Якутии снова арестовали шамана, который идет "изгонять Путина"

Габышев начал свой второй поход в Москву 8 декабря.

В Якутии снова арестовали шамана, который идет "изгонять Путина"
Шаман Александр Габышев
Фото: Андрей Затирко

Полицейские в Якутии снова задержали шамана Александра Габышева, который несколько дней назад начал второй поход на Москву чтобы "изгнать Путина".

Об этом сообщил координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, который оказывает шаману правовую помощь, передает "Настоящее время".

"Во вторник Габышев и несколько его соратников были задержаны на территории Якутии. Для этого правоохранители привлекли несколько полицейских экипажей", - рассказал Прянишников, не уточнив, куда и зачем везут Габышева.

Габышев начал второй поход 8 декабря. Как и в первый раз, он хотел пройти пешком из Якутска в Москву. Первое пешее путешествие из Якутии в Москву шаман начал в марте 2019 года. Тогда он заявлял, что президент РФ Владимир Путин является "порождением темных сил" и изгнать его под силу только шаману.

Напомним, Габышев прошел около 3 тыс. км из 8 тыс. и привлек множество последователей в Якутии, Бурятии и других областях. В ночь на 19 сентября его задержали на трассе "Байкал" силовики в масках с оружием и отправили обратно в Якутию, а 20 сентября - поместили в психоневрологический диспансер. По итогам экспертизы Габышева признали невменяемым. Сообщалось, что ему проведут диагностику, которая "основывается на беседе, уточнении истории жизни и болезни".

21 сентября Габышева отпустили под подписку о невыезде, а 22 сентября в РФ задержали его четверых сторонников.

Позже в отношении него также возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). По этому делу Габышева выпустили под подписку о невыезде.

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