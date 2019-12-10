В Украине не будут закрывать СМИ, выходящие не на украинском языке, - языковой омбудсмен

В законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" четко прописано, что СМИ в течение трех лет должны создать версию на украинском языке, однако там нет речи о том, что такие издания будут закрывать.

Об этом на пресс-конференции сообщила омбудсмен по защите госязыка Татьяна Монахова, передает "Укринформ".

"В законе прописано, что есть три года на то, чтобы СМИ - печатная пресса, онлайн издания Украины - сделали украиноязычную версию своих сайтов или своих газет. То есть, никто не будет закрывать или запрещать издавать прессу на других языках", - сказала Монахова.

По ее словам, ситуация в сфере обслуживания через некоторое время должна быть следующей: если гражданин Украины просит в определенных заведениях общаться с ним на украинском языке, то это надо делать. Если же клиент сам инициирует использование другого языка, то и отвечать ему на том же языке можно.

Монахова также отметила, что в личном общении каждый имеет право общаться на любом языке.

Напомним, Татьяна Монахова сообщила, что приступит к выполнению своих обязанностей через 6 месяцев со дня назначения. На данный момент у не нет ни офиса, ни команды, поэтому первым заданием она отметила создание секретариата.

Сегодня, 10 декабря Нардеп фракции "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что подал в Раду законопроект об отмене языкового закона. Нардеп считает, что закон якобы ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет.