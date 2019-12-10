Геращенко: важно, что власть не пошла на капитуляцию

Смешивать вопросы безопасности и газовые переговоры депутат считает неправильным.

Геращенко: важно, что власть не пошла на капитуляцию
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что ключевым итогом саммита лидеров "нормандской четверки" является договоренность об освобождении заложников. Об этом она заявила в комментарии телеканалу "Прямой".

Также важный момент, по мнению депутата, что власть не пошла на капитуляцию, на реализацию планов Кремля.

"На двусторонних переговорах именно газовый вопрос, а не Донбасс, был ключевым. РоSSии не хватило несколько месяцев для достройки "Северного потока-2", и она сегодня как никогда заинтересована в краткосрочном контракте для транзита газа. Считаю, что смешивать вопросы безопасности и газовые переговоры - это абсолютно неправильно", - отметила Ирина Геращенко.

"Также РоSSия пытается продвинуть свой политический план, так называемую формулу Штайнмайера, в которой закрепить на постоянной основе особенности местного самоуправления в Донбассе. А это и есть те красные линии, которые не стоит переходить Украине", - резюмировала дипломат.

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