Антикоррупционный суд взялся за дело "сахарного прокурора"

Хищение сахара со складов Аграрного фонда раскрыли больше трех лет назад.

?Антикоррупционный суд взялся за дело "сахарного прокурора"
Фото: ukrsugar.com

Высший антикоррупционный суд провел подготовительное судебное заседание по делу так называемого "сахарного прокурора" Александра Колесника.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Это старое дело 2016 года в отношении бывшего заместителя Киевской области Александра Колесника, экс-чиновника Государственной исполнительной службы по Черкасской области Виталия Бондаря и предпринимателя Виталия Панфьорова.

По версии следствия, в период с июля 2015 по февраль 2016 года руководители субъектов хозяйствования при содействии работников органов и Государственной исполнительной службы совершили хищение сахара-песка на складах "Аграрного фонда" на сумму 211,65 млн гривен.

Колеснику инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч.2 ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Также экс-чиновника Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса.

Руководителю предприятия инкриминируют преступление, предусмотренное ч.5 ст.191. Раньше вменяли и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса, но эта статья уже декриминализирована.

Следующее заседание - 11 декабря в 9:30

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