Трамп и Лавров в Вашингтоне обсудят Украину

Также будут говорить о Сирии и контроле над вооружением.

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео 10 декабря встретятся в Вашингтоне с роSSийским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Среди прочего, будут обсуждаться Украина и Сирия, а также контроль над вооружением, пишет издание Washington Post.

Накануне Помпео заявлял, что президент просил его поработать над американско-роSSийскими деловыми отношениями. Он отметил, что с Лавровым будут говорить о вопросе контроля над вооружением, куда рассчитывают включить и Китай .

По словам анонимного источника, Трамп встретится с главой МИД РФ в Белом доме. Также Лавров посетит Госдепартамент, где он и Помпео дадут общую пресс-конференцию.