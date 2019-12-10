Трамп и Лавров в Вашингтоне обсудят Украину

Также будут говорить о Сирии и контроле над вооружением.

Трамп и Лавров в Вашингтоне обсудят Украину
Дональд Трамп и Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД РФ

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео 10 декабря встретятся в Вашингтоне с роSSийским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Среди прочего, будут обсуждаться Украина и Сирия, а также контроль над вооружением, пишет издание Washington Post.

Накануне Помпео заявлял, что президент просил его поработать над американско-роSSийскими деловыми отношениями. Он отметил, что с Лавровым будут говорить о вопросе контроля над вооружением, куда рассчитывают включить и Китай.

По словам анонимного источника, Трамп встретится с главой МИД РФ в Белом доме. Также Лавров посетит Госдепартамент, где он и Помпео дадут общую пресс-конференцию.

Напомним, что 7 декабря Washington Post со ссылкой на анонимные источники написали, что Лавров и Помпео встретятся в Вашингтоне после встреч глав РоSSии, Украины, Франции и Германии в "нормандском формате". Отмечалось, что стороны рассмотрят темы, "болезненные для США и РоSSии".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Блок рекламы


Похожие новости
Перед саммитом в Париже религиозные деятели вместе благословят УкраинуПеред саммитом в Париже религиозные деятели вместе благословят Украину
Путин заявил, что запуск "Северного потока-2" не означает прекращения транзита газа через Украину
Луценко дал интервью адвокату Трампа Джулиани для его документального фильмаЛуценко дал интервью адвокату Трампа Джулиани для его документального фильма
Трамп назвал премьер-министра Канады "двуличным"
Госдеп США сообщил о визите помощника госсекретаря США Рикера в УкраинуГосдеп США сообщил о визите помощника госсекретаря США Рикера в Украину
Демократы обнародовали доклад об импичменте ТрампаДемократы обнародовали доклад об импичменте Трампа
Экс-нардеп Онищенко в декабре вернется в Украину, - СМИЭкс-нардеп Онищенко в декабре вернется в Украину, - СМИ
В Украину не пустили очередного роSSийского актераВ Украину не пустили очередного роSSийского актера
Американские сенаторы заверили Украину в поддержке против РоSSииАмериканские сенаторы заверили Украину в поддержке против РоSSии
Спикер Госдепа: США помнят о жертвах Голодомора и поддерживают УкраинуСпикер Госдепа: США помнят о жертвах Голодомора и поддерживают Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости