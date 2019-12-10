МИД поблагодарило страны, поддержавшие на Генассамблее ООН резолюцию по Крыму

Министерство иностранных дел Украины поблагодарило государства, которые поддержали одобрение Генеральной Ассамблеей ООН усиленной резолюции по Крыму.

"Резолюция показала глубокое беспокойство международного сообщества продолжающимися действиями РФ по милитаризации Крымского полуострова, среди прочего, размещением вооружения и военной техники, способных нести ядерное оружие, и проведением незаконных военных учений. Такие действия угрожают стабильности в Черноморском регионе и за его пределами, а также будут иметь негативные долгосрочные экологические последствия ", - сказано в комментарии министерства.

В ведомстве подчеркнули, что обновленная резолюция является важной составляющей усилий Украины с деоккупации территорий, а также восстановления безопасности и стабильности в регионе Черного и Азовского морей.

Напомним, 9 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

В поддержку резолюции проголосовали 63 страны-участницы.

Среди основных положений резолюции - призыв к РоSSии вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с трех кораблей ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Также осуждается проведение Россией военных учений в Крыму и использование захваченных ею военных предприятий.