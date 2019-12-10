"Нормандская четверка" договорилась об обмене "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках

"Нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках.

Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита.

"Четверка" выступила за установление полного и всеобъемлющего прекращения огня до конца этого года.

Трехсторонняя контактная группа в Минске до конца марта должна выбрать еще три точки и обеспечить там разведение войск.

Кроме того, "четверка" договорилась об обмене пленными "все установленные на всех установленные" с полным и безусловным допуском Красного креста к удерживаемым лицам. Он должен состояться до 31 декабря 2019 года.

В течение 30 дней должны быть открыты новые пункты пропуска на линии разграничения.

Также стороны договорились о разработке нового плана по разминировании и расширении мандата ОБСЕ , включительно с переходом на круглосуточное патрулирование. В коммюнике говорится о беспрепятственном доступе по всей территории Украины.

Вопрос украинского контроля над границей не решен. По словам президента Владимира Зеленского, к нему вернутся через четыре месяца.

При этом "четверка" признала необходимым имплементировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство.