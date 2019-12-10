Минздрав направит на лечение за рубежом 119 пациентов

Все пациентам сделают трансплантацию необходимых органов.

Минздрав направит на лечение за рубежом 119 пациентов
Під час мітингу під кабміном ‘Трансплантація - життя’, де родини важкохворих вимагали фінансування операцій
Фото: Цензор

Министерство здравоохранения в ближайшее время в рамках программы "Лечение граждан Украины за рубежом" направит на трансплантацию 119 пациентов. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Это решение принято 5 декабря на заседании комиссии по вопросам направления для лечения за рубежом. На указанную программу правительство дополнительно выделило из госбюджета 233,78 млн грн.

119 пациентов, болезни которых пока не лечатся в Украине, в ближайшее время получат необходимое лечение в зарубежных клиниках за средства Государственного бюджета Украины. Такое решение принято на заседании Комиссии МЗ Украины по вопросам направления для лечения за рубежом 5 декабря.

Отмечается, что 60 украинцев, среди которых 4 ребенка, будут направлены на трансплантации почек. 9 пациентам профинансировано трансплантацию печени, 4 украинцев направят на трансплантацию сердца. Кроме того, принято решение о направлении и оплате трансплантации костного мозга для 46-ти пациентов, в том числе 12-ти детей.

Напомним, в июле сообщалось, что за первое полугодие 2019 года Минздрав направил на лечение за границу 272 украинцев, из которых было 70 детей.

Из них, на трансплантацию костного мозга направлено 106 человек, на трансплантации почек - 102 человека. Также по программе 19 человек отправили на трансплантацию печени, сердца и комплекса сердце-легкие - 12 человек, почек и печени – 13 ,2 человека направлены на трансплантацию легких и на другие виды операции 12 человек. Кроме того, проезд на лечение Минздрав оплатил шестерым пациентам.

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