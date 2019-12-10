В Станице Луганской оккупационные войска выдают себя за СЦКК, - штаб ООС

Военные в форме роSSийского образца носят нашивки, которые СЦКК не использует.

На участке отвода войск в Станице Луганской зафиксировано пребывание военных в форме роSSийского образца в нарукавниках с надписью СЦКК-JCCC - Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Эта символика СЦКК не используется, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Согласно с соглашением, после отвода войск ни военные ВСУ, ни представители вооруженных сил ОРДЛО не имеют права находиться на участках разведения. Пребывать там разрешено только офицерам СЦКК.

"Пребывание якобы представителей СЦКК на участке разведения нарушает Минские договоренности", - подчеркнули в штабе.