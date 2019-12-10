В Берлине назвали нормандский саммит успехом Германии и Франции

Спикер по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Нильс Шмид считает, что встреча в нормандском формате состоялась благодаря настойчивым усилиям западных партнеров. Об этом политик рассказал в эфире телеканала ARD, передает "Укринформ".

"То, что саммит состоялся, - успех западных партнеров", - отметил политик.

Он подчеркнул достижения "на самом деле амбициозной" договоренности об установлении перемирия до конца года и об обмене пленными. По его словам, если к этому добавят еще и разминирование, то в выигрыше будут люди, живущие в регионе боевых действий.

По убеждению Шмида, достижение этих договоренностей стало возможным благодаря «неутомимым усилиям» немецкой и французской сторон, выборам нового президента Украины, который поставил своей центральной задачей установление мира на Донбассе и задекларировал готовность идти на компромиссы и действовать прагматично ради этого.

Политик считает, что на основе малых шагов, которые были сделаны ранее в этом году, есть надежда, что и новые договоренности будут реализованы.

Он также отметил, что имплементация пунктов Минских соглашений, в частности установление настоящего режима прекращения огня, является необходимым условием нормализации диалога с РФ .

Напомним, следующая встреча в "нормандском формате" состоится через четыре месяца в Берлине.

На Нормандской встрече, проведенной 9 декабря президент Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате "всех согласованных на всех согласованных". По словам президента, в рамках этого обмена "72 человека могут приехать домой".